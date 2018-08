Crise au Venezuela - Maduro visé par un attentat à l'explosif pendant un discours, s'en sort indemne

(Belga) Le président vénézuélien Nicolas Maduro a été la cible samedi d'une attaque à l'explosif lors d'une parade militaire. Il s'en sort indemne, mais sept membres de la Garde nationale bolivarienne ont été blessés et sont hospitalisés.

Nicolas Maduro s'exprimait devant 17.000 soldats dans la capitale Caracas lorsqu'une explosion a retenti. La télévision d'Etat a immédiatement interrompu la retransmission du discours. Sept militaires ont été blessés dans cet attentat et hospitalisés", a indiqué le ministre, Jorge Rodriguez. "Il s'agit d'un attentat contre la personne du président Nicolas Maduro", a déclaré M. Rodriguez après l'incident. Selon le ministre, "une charge explosive (...) a détoné à proximité de l'estrade présidentielle" et d'autres charges ont explosé en plusieurs endroits de la parade militaire. M. Maduro "en est sorti complètement indemne et se trouve en ce moment en train d'effectuer son travail habituel", a déclaré le ministre de la Communication. Le président, a-t-il toutefois indiqué, "est en réunion permanente avec le haut commandement politique, avec les ministres et avec le haut commandement militaire". Les explosions ont "causé des blessures à sept membres" de la Garde nationale bolivarienne qui étaient déployés sur le lieu de la cérémonie militaire, et ces effectifs "reçoivent actuellement des soins" dans des hôpitaux, a indiqué M. Rodriguez. Les images de télévision ont montré des soldats et des spectateurs paniqués et fuyant en courant. (Belga)