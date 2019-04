Crise au Venezuela - Nouvelles sanctions du Canada contre le régime Maduro

(Belga) Le Canada a annoncé lundi de nouvelles sanctions contre le régime du président vénézuélien Nicolas Maduro, accusé notamment de persécuter les membres de l'équipe de l'opposant Juan Guaido, soutenu par Ottawa.

Les nouvelles sanctions visent 41 personnalités "responsables de la détérioration de la situation au Venezuela", hauts responsables du gouvernement Maduro ou gouverneurs régionaux, a précisé la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland. Les sanctions consistent en un gel de leurs avoirs et une interdiction d'effectuer des transactions avec le Canada, précise un communiqué. Elles s'ajoutent à des mesures déjà prises par Ottawa à l'encontre de 70 autres responsables du régime Maduro. "Ces mesures sont prises à la suite des actions antidémocratiques du régime Maduro, notamment en ce qui concerne la répression et la persécution des membres du gouvernement intérimaire, la censure et le recours excessif à la force contre la société civile, qui compromettent l'indépendance du pouvoir judiciaire et des autres institutions démocratiques", relève Mme Freeland. La chef de la diplomatie canadienne devait participer à une réunion des 14 pays du "Groupe de Lima" sur le Venezuela, prévue lundi à Santiago pour discuter de la situation économique et politique dans ce pays. Une cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis et le Canada, ont reconnu l'opposant Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela et réclament le départ du président socialiste Nicolas Maduro. Dimanche, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a appelé le président Maduro à lever le blocus frontalier pour laisser entrer l'aide humanitaire au Venezuela, lors d'une brève visite dans la ville de Cucuta, en Colombie. Lors d'une réunion d'urgence à Ottawa le 4 février, le Groupe de Lima avait appelé la communauté internationale à geler les avoirs à l'étranger du "régime dictatorial" de Nicolas Maduro, et à remettre les fonds à l'opposition. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait annoncé le même jour une aide de 53 millions de dollars (35 millions d'euros) destinée à aider le peuple vénézuélien et les réfugiés qui ont fui le pays. (Belga)