Crise au Venezuela - Panne d'électricité au Venezuela: le travail reprendra jeudi

Le travail reprendra jeudi au Venezuela après une semaine d'interruption due à la gigantesque panne électrique qui a paralysé le pays depuis le 7 mars, a annoncé mercredi le ministre de l'Information Jorge Rodriguez.

"Le président Nicolas Maduro a décidé que les activités scolaires et le travail pourront reprendre demain jeudi", a indiqué le ministre en direct à la télévision, affirmant que le courant était "rétabli à 100%" dans le pays. Il a ensuite nuancé en ajoutant: "pratiquement tout le pays". Toutes les activités de l'administration publique et les écoles avaient été suspendues par le gouvernement au lendemain de la panne survenue jeudi 7 mars à 16H50 locales (00H50 GMT). Mais c'est l'ensemble des commerces et des services qui sont restés fermés faute d'électricité et de transports. Après le weekend, le gouvernement avait renouvelé l'annonce de journées chômées, jusqu'à mercredi inclus. Le courant est progressivement revenu depuis lundi soir à Caracas et dans la plupart des Etats du pays selon le gouvernement, à l'exception des Etats de l'ouest, notamment dans la région pétrolière de Maracaibo sur la côte. Mardi soir, le président Nicolas Maduro avait "proclamé la victoire dans la guerre électrique" dont il rend responsable les Etats-Unis qui auraient fomenté selon lui une "attaque cybernétique" contre la principale centrale hydroélectrique du pays, dans le sud. L'opposition et les observateurs tendent à incriminer l'impéritie et la corruption du régime, qui a négligé l'entretien des infrastructures. Les pannes de courant sont fréquentes au Venezuela, mais jamais de cette ampleur ni de cette durée, surtout à Caracas. Outre les tracas causés à la population privée d'eau et de vivres, selon l'institut vénézuélien Ecoanalisis la panne a déjà couté "au moins 875 millions de dollars" et mis à l'arrêt l'industrie pétrolière, qui assure 95 % des revenus de l'Etat.