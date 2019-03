Crise au Venezuela - Panne d'électricité: le gouvernement Maduro dénonce "une attaque"

(Belga) Le gouvernement vénézuélien de Nicolas Maduro a dénoncé lundi une nouvelle "attaque" contre la principale centrale électrique du pays à Gurri (sud) pour expliquer la panne qui prive les deux tiers du pays de courant.

"Nous avons été victimes d'une attaque contre le système de production et de distribution d'électricité et plus précisément contre la centrale de Guri", dans le sud, a assuré le ministre de l'Information Jorge Rodriguez à la télévision. Cette même centrale, qui fourni environ 80% de l'électricité du Venezuela, avait déjà été mise en cause lors de la panne survenue le 7 mars, qui a paralysé ce pays de 30 millions d'habitants pendant une semaine. Le gouvernement de Nicolas Maduro avait alors dénoncé une "attaque cybernétique" fomentée par les Etats-Unis. Lundi, l'électricité a été coupée à 13H20 (17H20 GMT), suspendant aussitôt les feux de signalisation, le métro, les réseaux de téléphones portables ainsi que l'internet et obligeant les magasins à baisser le rideau. "Mais comment vais-je rentrer chez moi ?" se demande Ana Gonzalez, petite femme menue de 64 ans, employée dans un magasin de Caracas qui s'apprêtait à fermer en début d'après-midi. "Il n'y a pas de métro, il me faudra au moins deux heures parce que je me déplace lentement" confie-t-elle à l'AFP, sur les trottoirs encombrés de piétons cherchant à regagner leur foyer. A l'aéroport international de Caracas, des voyageurs signalaient que les terminaux étaient dans le noir et que les enregistrements des vols se faisaient manuellement, ce laissant entendre qu'ils ne sont pas - encore - annulés.