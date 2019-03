Crise au Venezuela - Panne de courant : une journée chômée supplémentaire

(Belga) Le gouvernement vénézuélien a prolongé mardi de 24 heures, jusqu'à mercredi soir, la suspension des cours et du travail dans les administrations en raison de la panne électrique massive qui affecte une grande partie du pays.

"Évaluant l'ampleur des dégâts" provoqués par la coupure de courant, le président Nicolas Maduro "a prolongé la suspension des activités scolaires et du travail" dans les administrations, a annoncé la vice-présidente Delcy Rodriguez sur Twitter. Le gouvernement du Venezuela avait suspendu mardi travail et école pour 24 heures pour faire face à la nouvelle coupure d'électricité massive qui touche depuis la veille une grande partie du pays. A Caracas, les rues étaient en grande partie vides. De très rares bus circulaient, les magasins et stations de métro étaient fermées, les métros étant bloqués sur leurs voies, a constaté l'AFP. Outre la capitale, la panne touche 21 des 23 Etats du pays, selon des utilisateurs des réseaux sociaux faisant état de la situation chez eux. (Belga)