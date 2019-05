Crise au Venezuela - Un 3e député d'opposition se réfugie dans une représentation diplomatique

(Belga) Un député vénézuélien d'opposition, accusé d'avoir soutenu le soulèvement manqué du 30 avril, a annoncé jeudi sur Twitter s'être réfugié dans la résidence de l'ambassadeur d'Italie, portant à trois le nombre de parlementaires ayant trouvé refuge dans des représentations diplomatiques pour éviter d'être arrêtés.

"Je ne ferai pas le plaisir à la narcodictature de m'exhiber comme un trophée et de lui servir d'otage", a écrit Americo de Grazia, l'un des dix députés d'opposition inculpés pour leur soutien au soulèvement auquel avait appelé Juan Guaido la semaine dernière. L'opposant vénézuélien Juan Guaido a dénoncé jeudi le "démantèlement" du Parlement auquel se livre le pouvoir, selon lui, après le soulèvement militaire manqué du 30 avril. Son bras droit est détenu par les services de renseignement après une arrestation rocambolesque, en plus des trois députés de son camp réfugiés dans des ambassades. "S'il y a un coup d'Etat au Venezuela, il est là: le démantèlement du Parlement", a déclaré M. Guaido lors d'une conférence de presse. Et de s'en prendre au "terrorisme d'Etat" auquel se livre, selon lui, le président "usurpateur" Nicolas Maduro. (Belga)