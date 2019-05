Crise au Venezuela - Washington demande que les discussions à Oslo portent sur le départ de Maduro

(Belga) Les discussions en cours à Oslo entre les représentants du président vénézuélien Nicolas Maduro et les délégués de son rival Juan Guaido, soutenu par les Etats-Unis, doivent uniquement se focaliser sur le départ du dirigeant socialiste, a affirmé mardi la diplomatie américaine.

"Nous prenons acte des discussions en Norvège. Comme nous l'avons indiqué à plusieurs reprises, les Etats-Unis croient que la seule chose à négocier avec Nicolas Maduro porte sur les conditions de son départ", a déclaré à la presse Morgan Ortagus, la porte-parole du département d'Etat. Puisque "les précédents efforts de négociation ont échoué parce que le régime les a utilisés pour diviser l'opposition et gagner du temps, nous espérons que les discussions à Oslo vont se focaliser sur le départ de Maduro comme condition préalable à toute avancée", a poursuivi Mme Ortagus. L'administration Trump a, à plusieurs reprises, exclu tout dialogue avec le dirigeant socialiste Nicolas Maduro, dont le pays est plongé dans une grave crise économique. Mais la Norvège est parvenue à arranger des pourparlers entre les proches du président du Venezuela et ceux de Juan Guaido, reconnu président par intérim par les Etats-Unis et plus de 50 autres pays. (Belga)