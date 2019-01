Crise au Venezuela - Washington met en garde Caracas contre la tentation de s'en prendre à Guaido

(Belga) La Maison Blanche a mis en garde mardi le régime vénézuélien de Nicolas Maduro contre la tentation de s'en prendre à l'opposant Juan Guaido, qu'elle a reconnu comme président par intérim.

"Ceux qui tentent de saboter la démocratie et de s'en prendre à Guaido en subiront les conséquences", a tweeté John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. M. Bolton réagissait à la décision du procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, de demander l'application de "mesures de précaution" contre M. Guaido, dont l'interdiction de sortir du pays et le blocage de ses comptes. "Nous dénonçons les menaces de l'ancien procureur général du Venezuela contre le président Juan Guaido", a souligné le conseiller américain. Après avoir annoncé lundi des mesures contre la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA, les Etats-Unis ont menacé mardi, par la voix du secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, de sanctions supplémentaires. De son côté, Kimberly Breier, secrétaire d'Etat adjointe chargée des Amériques, a rencontré l'opposant Carlos Vecchio, nommé par Juan Guaido nouveau chargé d'affaires du Venezuela aux Etats-Unis, afin de "discuter des prochaines étapes pour soutenir la transition démocratique au Venezuela". "Nous sommes unis avec tous ceux qui sont en faveur de la démocratie", a-t-elle tweeté. A l'issue d'une rencontre avec le vice-président Mike Pence à la Maison Blanche, Carlos Vecchio a estimé que la lutte politique en cours au Venezuela était "un combat entre la démocratie et la dictature". "Nous avons besoin du soutien de la communauté internationale, nous ne pouvons faire cela tout seuls", a-t-il martelé. La communauté internationale redoute une catastrophe humanitaire au Venezuela, qui se débat entre hyperinflation (10.000.000% en 2019 selon le FMI) et graves pénuries de nourriture et de médicaments. (Belga)