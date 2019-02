Crise au Venezuela - Washington prêt à exempter de sanctions les militaires qui rallieraient Guaido

(Belga) Les Etats-Unis sont prêts à exempter de sanctions les responsables militaires qui rallieraient l'opposant Juan Guaido, président autoproclamé du Venezuela par intérim, a annoncé mercredi le conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton.

"Les Etats-Unis envisageront des exemptions de sanctions pour tout haut responsable militaire vénézuélien qui se battrait pour la démocratie et reconnaîtrait le gouvernement constitutionnel du président Juan Guaido", a affirmé sur Twitter M. Bolton. "Sinon, le circuit financier international (leur) sera complètement fermé", a mis en garde le conseiller du président Donald Trump, appelant les militaires à Caracas à faire "le bon choix!". Les Etats-Unis ont adopté de strictes sanctions économiques pour tenter de pousser vers la sortie le dirigeant socialiste Nicolas Maduro, dont ils ne reconnaissent pas la réélection à la tête du pays. Washington a déjà appelé l'armée à rejoindre le camp Guaido. L'opposant, qui préside l'Assemblée nationale et s'est autoproclamé la semaine dernière président par intérim du Venezuela, avec le soutien immédiat des Etats-Unis et d'une quarantaine d'autres pays. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo avait auparavant accusé le régime de Nicolas Maduro de "bloquer" l'aide humanitaire envoyée au Venezuela, notamment par les Etats-Unis, en coordination avec le camp de Juan Guaido. M. Maduro s'oppose à la livraison de cette aide, estimant qu'il s'agit du prélude à une intervention militaire étrangère. Washington exerce une très forte pression sur le régime de M. Maduro, assurant que "toutes les options", y compris militaires, sont sur la table pour lui faire quitter le pouvoir. Lors de son traditionnel discours sur l'état de l'Union, Donald Trump avait assuré mardi qu'il soutenait "le peuple du Venezuela dans sa noble quête de liberté". (Belga)