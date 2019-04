Crise au Venezuela - Washington s'efforce de constituer un fonds d'aide de 10 milliards de dollars

(Belga) Les Etats-Unis et différents pays, dont la France, s'efforcent de constituer un fonds d'aide de dix milliards de dollars qui serait à disposition des futures autorités vénézuéliennes pour relancer le commerce, a indiqué samedi le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin.

"Nous travaillons pour tenter de créer un fonds de 10 milliards de dollars qui serait à disposition du nouveau gouvernement pour qu'il relance le commerce", a affirmé M. Mnuchin lors d'une conférence de presse au terme de la réunion de printemps du FMI. Le secrétaire au Trésor avait précisé que l'initiative avait surgi lors d'une réunion jeudi avec les représentants de 19 autres pays, en marge de la réunion de printemps du FMI à Washington. Les pays présents étaient notamment la France, l'Allemagne, le Japon, le Canada, l'Italie, et plusieurs Etats latino-américains comme le Brésil, le Mexique, le Chili et l'Argentine. Certains pays présents à la réunion de jeudi à Washington, comme l'Italie ou le Mexique, n'ont pas reconnu le président par intérim Juan Guaido. Au cours des réunions de printemps de la Banque et du Fonds à Washington, ces institutions se sont dites prêtes à intervenir pour aider le Venezuela qui affronte une véritable "crise humanitaire", selon les mots du nouveau président de la Banque mondiale David Malpass, mais elles ne peuvent passer immédiatement à l'action faute d'une reconnaissance légitime d'un président. (Belga)