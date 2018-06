Crise des migrants - 2.000 enfants séparés de leurs parents migrants en 6 semaines la frontière américaine

(Belga) Près de 2.000 enfants ont été séparés de leurs parents arrêtés pour avoir franchi sans papiers la frontière américaine, a révélé vendredi l'administration Trump qui revendique cette pratique au nom de la "tolérance zéro" contre l'immigration illégale.

Entre le 19 avril et le 31 mai, 1.995 mineurs ont été séparés de 1.940 adultes interpellés et détenus par la police des frontières dans l'attente de poursuites, a indiqué un porte-parole du ministère américain de la Sécurité intérieure lors d'une conférence téléphonique. L'administration Trump a dit clairement que "nous n'allons plus ignorer la loi". (Belga)