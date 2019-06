Crise des migrants - Au moins 20 migrants disparus entre le Maroc et l'Espagne

(Belga) Vingt-sept migrants à bord d'une embarcation de fortune ont été secourus en mer Méditerranée, et au moins 20 autres seraient portés disparus, ont annoncé mercredi les gardes-côtes espagnols.

"Entre 20 et 22 sont disparus, selon une ONG qui avait donné le signalement d'une embarcation partie avec 49 migrants du Maroc", a déclaré à l'AFP une porte-parole du Sauvetage maritime, qui dépend du gouvernement espagnol. Un ferry qui faisait le parcours entre Nador (nord du Maroc) et Motril (sud de l'Espagne) a repéré l'embarcation mercredi après-midi et a secouru les 27 personnes qui se trouvaient à bord, dont deux femmes et une petite fille, selon la porte-parole. "Ils n'ont vu personne à la mer" dans les environs, a-t-elle ajouté. Helana Maleno, membre de l'ONG Caminando Fronteras, qui signale régulièrement le départ d'embarcations de migrants, a dénoncé l'absence de réactivité des autorités à qui elle a imputé la responsabilité la mort de la vingtaine de migrants disparus. "Aujourd'hui, 22 personnes se sont noyées. Elles étaient sur l'embarcation dont nous avions donné le signalement hier. Ils se sont noyés parce que personne n'a rien fait pour les sauver", a-t-elle tweeté. Parmi les migrants secourus par le ferry, "six ont été évacués d'urgence par hélicoptère vers Almeria (sud de l'Espagne) pour recevoir une assistance médicale", a annoncé la porte-parole du Sauvetage maritime. En mer Méditerranée, 569 migrants sont morts ou ont disparu depuis janvier, dont 173 en tentant de gagner l'Espagne, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).