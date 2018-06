Crise des migrants - L'ONU sanctionne six trafiquants de migrants en Libye, une première

(Belga) Le Conseil de sécurité a sanctionné jeudi six chefs de réseaux de trafiquants de migrants actifs en Libye, un processus qui représente une première pour l'ONU et qui avait été retardé par une demande de précisions de la Russie, selon des diplomates.

La Russie "a levé ses réserves sur la proposition des Pays-Bas d'inclure six individus sur une liste de personnes sanctionnées", a indiqué un diplomate. "Les sanctions s'appliquent immédiatement", a-t-il précisé. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, s'est aussitôt félicitée de ces sanctions. "L'automne dernier, des images de migrants vendus comme esclaves en Libye avaient choqué nos consciences et le Conseil de sécurité s'était engagé à entrer en action. Les sanctions d'aujourd'hui envoient un message clair sur l'unité de la communauté internationale (autour du fait de) chercher à sanctionner les auteurs et réseaux de trafics d'êtres humains", a-t-elle dit dans un communiqué. "Il n'y a pas de place dans notre monde pour de telles atteintes aux droits de l'Homme et à la dignité humaine", a-t-elle ajouté. Les sanctions --gel de comptes bancaires, interdiction de voyager-- visent deux Erythréens, Ermias Ghermay et Fitiwi Abdelrazak, ainsi que quatre Libyens, Ahmad Oumar al-Dabbashi, Musab Abu-Qarin, Mohammed Kachlaf et Abd al Rahman al-Milad, le chef d'une unité de garde-côtes. Le 8 mai, la Russie avait suspendu le processus de sanctions en demandant des précisions sur ces désignations, réclamant notamment un partage des "preuves abondantes", évoquées dans des documents de l'ONU, venant de "sources de confiance" et qui accusaient ces six individus. Moscou avait aussi relevé que des documents parlaient de réseaux "s'étendant à plusieurs pays européens et aux Etats-Unis", s'interrogeant sur la pertinence de sanctionner six individus africains sans remonter ces réseaux. Selon un diplomate s'exprimant sous couvert de l'anonymat, des sanctions contre des trafiquants de migrants représentent une "première" pour le Conseil de sécurité. L'objectif de cette désignation d'individus est de neutraliser des filières ayant été jusqu'à vendre des migrants sur des marchés d'esclaves en Libye, a-t-il ajouté. (Belga)