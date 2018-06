Crise des migrants - La France et la Libye "renforcent leur coopération"

(Belga) La France et la Libye ont décidé de "renforcer leur coopération" pour "mieux maîtriser les flux migratoires" et lutter contre les "filières" de "traite des être humains", a indiqué dimanche la présidence française.

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj se sont entretenus par téléphone, selon un communiqué. Les deux dirigeants ont "échangé sur le contrôle des flux migratoires entre la Libye et l'Europe". "Ils ont décidé dès à présent, dans la continuité de la visite du Président du Conseil des ministres italien vendredi 15 juin à Paris, de renforcer encore leur coopération pour mieux maîtriser les flux migratoires et lutter plus efficacement contre les filières criminelles de traite des êtres humains", a indiqué la présidence française. Plus largement, "après la conférence internationale sur la Libye réunie à Paris le 29 mai dernier sous l'égide des Nations unies, les deux dirigeants ont fait le point sur la situation sécuritaire et politique en Libye". Le président français a "réaffirmé son soutien aux autorités libyennes et notamment aux efforts du Premier ministre Sarraj pour organiser des élections en Libye d'ici à la fin de l'année, dans le cadre collectif défini à Paris et acté par l'ONU début juin", a-t-on indiqué de même source. (Belga)