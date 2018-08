Crise diplomatique: la compagnie saoudienne suspend ses vols vers et depuis Toronto

(Belga) La compagnie aérienne saoudienne Saudia Airlines a annoncé lundi soir la suspension des vols à destination et en provenance de Toronto, la plus grande ville canadienne, à partir du 13 août. Cette nouvelle intervient après l'annonce par Ryad de l'expulsion de l'ambassadeur canadien pour "ingérence", ce qui a provoqué une crise diplomatique entre les deux pays.

Cette décision faisait suite à un tweet de l'ambassade canadienne se disant "gravement préoccupée" par une nouvelle vague d'arrestations de militants des droits de l'homme dans le royaume. Les autorités saoudiennes ont notamment jugé "inacceptable" que les Canadiens réclament la "libération immédiate" des militants. Le Canada a maintenu sa ligne de conduite, face à quoi Ryad a haussé le ton et annoncé de nouvelles mesures: suspension des bourses universitaires pour ses ressortissants au Canada et transfert des étudiants vers d'autres pays. Le royaume "refuse toute ingérence dans ses affaires intérieures et traitera toute ingérence de façon déterminée", a réaffirmé lundi le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel al-Jubeir. "Que les choses soient bien claires pour tout le monde (...) le Canada défendra toujours les droits humains au Canada et dans le reste du monde", a ensuite déclaré Chrystia Freeland, ministre canadienne des Affaires étrangères, réagissant pour la première fois à l'expulsion annoncée de son ambassadeur.