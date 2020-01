Crise du 737 MAX: accord d'indemnisation entre American Airlines et Boeing

(Belga) American Airlines a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec Boeing sur le montant des indemnisations que doit lui verser l'avionneur afin de compenser le manque à gagner subi du fait de l'immobilisation du 737 MAX depuis mars 2019.

Boeing a par ailleurs commencé à affecter à d'autres sites une partie des 3.000 employés touchés par la suspension de la production de cet avion vedette, selon un courrier interne consulté par l'AFP. Sans préciser le montant ou la nature des indemnisations obtenues de Boeing, American Airlines, qui exploitait 24 avions 737 MAX avant leur interdiction de vol suite aux accidents de Lion Air et d'Ethiopian Airlines ayant fait 346 morts au total, a indiqué qu'elle allait distribuer 30 millions de dollars à ses salariés dans le cadre du programme interne de répartition des bénéfices. Ce faisant, la première compagnie aérienne américaine emboîte le pas à sa compatriote et rivale Southwest, qui a annoncé mi-décembre distribuer 125 millions de dollars à ses salariés après un accord avec Boeing. "En dépit des difficultés continues causées par l'immobilisation au sol (du MAX), les salariés d'American Airlines continuent à s'occuper de façon admirable de nos clients", a justifié Doug Parker, le PDG, cité dans un communiqué. Les services des relations-clients des compagnies aériennes, notamment celles disposant du Boeing 737 MAX dans leur flotte, sont assaillies d'appels de passagers ne voulant pas embarquer sur cet avion depuis son immobilisation au sol à travers le monde mi-mars, ont indiqué tour à tour leurs dirigeants lors des récentes conférences téléphoniques avec des analystes financiers. Les compagnies ont dû annuler des centaines de milliers de vols en neuf mois et ne savent toujours pas quand elles devraient remettre le MAX dans leurs plans de vols. Boeing avait inscrit dans ses comptes en juillet une charge de 5,6 milliards de dollars pour les compensations prévues aux compagnies aériennes qui ont dû remplacer le MAX par d'autres modèles. Les indemnisations peuvent prendre différentes formes: une indemnité financière, des services de maintenance, des ristournes sur de futurs achats d'avions, échanges de nouveaux modèles, etc. Boeing a par ailleurs assuré lundi à ses salariés touchés par la suspension de la production du MAX, prévue à partir de mi-janvier, sur le site de production de Renton, près de Seattle (ouest), qu'ils seront affectés à d'autres programmes (767, 777/777X) ou à d'autres tâches dans la même région. "Il n'y aura pas de changement de lieu de travail", écrit le constructeur aéronautique dans ce courrier interne. (Belga)