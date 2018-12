Crise gouvernementale - La résolution du parlement bruxellois sur le Pacte adoptée à une très large majorité

(Belga) Le parlement bruxellois a adopté vendredi, dans l'urgence, à une très large majorité (74 oui; 4 non; une abstention), la proposition de résolution demandant au gouvernement régional d'insister auprès du gouvernement fédéral sur la nécessité d'adopter, sans condition, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le feu vert de la Belgique à ce Pacte est au centre de la crise gouvernementale sans précédent depuis 2014, à laquelle les ministres fédéraux sont confrontés depuis plusieurs jours.

Au parlement bruxellois, les députés de la majorité ont été rejoints dans leur vote en faveur de la résolution, par Ecolo-Groen, le PTB et le MR, à l'exception remarquée d'Alain Destexhe qui s'est abstenu. Sans surprise, les députés de la N-VA et du Vlaams Belang ont dit tout le mal qu'ils pensaient de la démarche et se sont opposés au texte de recommandation sur la table, au moment de voter. Alain Destexhe a justifié son abstention en expliquant qu'il n'était ni pour ni contre la résolution mais qu'il jugeait que le sujet ne faisait pas partie des compétences du parlement bruxellois. "Cela va toujours dans le même sens, je n'ai jamais entendu de résolution contre la violation des Droits de l'Homme en Turquie", a-il-dit, conspué par de nombreux députés. (Belga)