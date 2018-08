Crise politique en Australie - Le gouvernement australien plonge dans les sondages après l'éviction de Turnbull

(Belga) Le soutien populaire au gouvernement australien est en chute libre depuis l'éviction du Premier ministre Malcolm Turnbull, remplacé vendredi par Scott Morrison. Les intentions de vote pour le gouvernement dominé par les Libéraux sont tombées à 33%, contre 37% deux semaines auparavant, selon un sondage publié lundi.

Ces résultats sont les plus mauvais enregistrés en une décennie. Le parti travailliste, dans l'opposition, est passé dans le même temps de 35% à 41% des intentions de vote. Le leader de l'opposition, Bill Shorten, habituellement à la traîne dans les sondages, a été désigné Premier ministre préféré des Australiens pour la première fois, avec 39% des intentions, tandis que 33% ont opté pour Scott Morrison, selon le sondage. M. Morrison, chrétien pratiquant de 50 ans, a prêté serment vendredi comme nouveau Premier ministre. Il avait remporté la veille un scrutin interne au Parti Libéral, déclenché par une fronde de l'aile la plus conservatrice de la formation. Une saga que beaucoup d'Australiens observent avec lassitude, car aucun Premier ministre n'a été au bout de son mandat depuis 2017 dû à une série de putsch internes. Le parti de Malcolm Turnbull était déjà en descente dans les sondages, à mesure que les confrontations entre le Premier ministre plus "modéré" et la fraction conservatrice de son parti s'intensifiaient, en particulier en matière de politique énergétique et climatique. (Belga)