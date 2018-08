Crise politique en Australie - Mathias Cormann, le ministre des Finances d'origine belge a présenté sa démission

(Belga) Le ministre des Finances australien d'origine belge, Mathias Cormann, a présenté sa démission jeudi à son Premier ministre Malcolm Turnbull, une décision qui s'est avérée décisive dans la crise que traverse le gouvernement australien.

Ministre des Finances depuis septembre 2013, le libéral Mathias Cormann a présenté jeudi sa démission au chef du gouvernement, Malcolm Turnbull. Sa décision a été motivée par la crise de confiance qui ébranle le parti au pouvoir et remet le soutien accordé au leader. M. Cormann était pourtant un des proches conseillers de Malcolm Turnbull au sein du cabinet. La veille encore, lors d'une conférence de presse il avait en effet réitéré sa loyauté au Premier ministre. Preuve de la confiance entre les deux hommes, le Belge d'origine, avait même assuré l'intérim à la tête de l'Etat, en début d'année, le temps d'un déplacement du Premier ministre aux USA. Dans la crise politique qui secoue désormais Canberra depuis une semaine, Mathias Cormann avait été qualifié de "faiseur de roi" dans une analyse de la chaine publique ABC, prédisant que son départ mènerait à "l'effondrement du chateau du Premier ministre". L'élu est perçu comme une figure très respectée au sein du parti libéral et un des membres les plus efficaces du gouvernement. "C'est avec beaucoup de tristesse et le coeur lourd que j'ai rendu visite au Premier ministre hier après-midi et lui ai annoncé qu'il n'avait plus le soutien de la majorité des membres du parti libéral et qu'il était dans l'intérêt de la formation de gérer une transition ordonnée vers un nouveau président", a déclaré M. Cormann en conférence de presse jeudi. "Je ne voulais pas être dans cette position. J'ai soutenu loyalement Malcolm Turnbull depuis qu'il a été élu président du parti libéral. Je voulais continuer à le soutenir pour les années à venir. Mais je ne peux ignorer la réalité", a-t-il expliqué. Dans le système australien, le poste de chef du gouvernement revient au leader du plus grand parti. Malcolm Turnbull a remporté un vote au sein de son parti mardi, mais a été menacé d'une nouvelle mise aux voix qui pourrait avoir lieu vendredi. Il a essuyé une série de démissions entretemps. Né dans la région d'Eupen en 1970, Mathias Cormann a migré en Australie en 1994, et a opté pour la nationalité australienne en 2000. Il a depuis lors gravi les échelons politiques de son pays d'accueil pour se hisser sénateur en 2007 et ministre des Finances en 2013 sous les gouvernements de Tony Abott et puis de Malcolm Turnbull. (Belga)