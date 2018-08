Crise politique en Australie - Scott Morrison devient le nouveau Premier ministre australien

(Belga) Le Premier ministre australien Malcolm Turnbull a été poussé vers la sortie, vendredi, lors d'un vote au sein du Parti Libéral. Il sera remplacé par Scott Morrison, jusqu'ici ministre du Budget, qui a remporté ce scrutin, rapportent différents médias australiens.

Scott Morrison a remporté le vote contre l'ex-ministre de l'Intérieur Peter Dutton par 45 voix contre 40. Candidate également, la ministre des Affaires étrangères Julie Bishop a été éliminée au premier tour. Le Premier ministre sortant Malcolm Turnbull avait convoqué un scrutin interne à sa formation, le Parti Libéral, après avoir reçu dans la matinée une pétition signée par une majorité de membres exigeant une réunion de parti. Il avait dit précédemment qu'il ne serait plus candidat lors de ce vote. L'homme de 63 ans avait été défié en début de semaine par l'aile la plus conservatrice de sa formation, menée par Peter Dutton, son ministre de l'Intérieur. Un premier vote interne avait débouché sur une victoire de M. Turnbull face à M. Dutton. Mais les démissions de ministres, dont celle de ce principal opposant, se sont succédées depuis et le Premier ministre a perdu de nombreux soutiens, jusqu'à celle de son proche allié d'origine belge Mathias Cormann, en charge des Finances. (Belga)