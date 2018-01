Crise politique en RDC - "La décision de Kinshasa risque d'empêcher Enabel d'opérer en faveur de la population"

(Belga) La Belgique "prend acte et regrette" la décision des autorités congolaises de faire cesser les activités de l'agence de développement Enabel et de démanteler le dispositif consulaire dit "Maison Schengen" à Kinshasa. Cette décision "risque d'empêcher Enabel d'opérer directement et significativement en faveur de la population congolaise, principalement dans les secteurs de l'agriculture, de la santé publique et de l'enseignement", ont réagi jeudi soir les Affaires étrangères dans un communiqué.

La République démocratique du Congo (RDC) a officiellement demandé la "cessation immédiate" des activités de l'agence belge de développement (Enabel, ex-CTB) et le "démantèlement du dispositif consulaire" dit 'Maison Schengen' à Kinshasa, ajoutant en substance que la RDC n'a pas besoin de l'aide à la coopération de la Belgique. Les Affaires étrangères soulignent que cette décision "affecterait aussi les centaines de collaborateurs congolais qui travaillent pour l'agence". "La Belgique rappelle qu'à travers ses décisions, visites et présence sur place, elle veille avant tout à soutenir la population congolaise. C'est tout le sens de sa décision du 10 janvier 2018 qui vise à réorienter un quart des moyens disponibles de la coopération gouvernementale vers l'aide humanitaire et la coopération avec les organisations de la société civile congolaise, les universités et les institutions scientifiques." La 'Maison Schengen' est, elle, une représentation commune qui délivre des visas vers l'espace Schengen pour le compte de 17 États membres de l'Union européenne ainsi que pour la Norvège. "La Belgique se concertera avec ses partenaires européens" à ce sujet, ajoutent les Affaires étrangères. (Belga)