Critiqué par Trump, le numéro 2 du FBI quitte ses fonctions

(Belga) Le numéro 2 du FBI, depuis des mois dans le collimateur du président Donald Trump, a quitté ses fonctions, a confirmé lundi une source gouvernementale.

Andrew McCabe a fait ces derniers mois l'objet de critiques récurrentes de la part de M. Trump et de responsables républicains, qui l'accusent d'être proche des démocrates. M. McCabe quitte son poste avec effet immédiat, mais restera sur le registre des employés de la police fédérale jusqu'en mars pour des raisons administratives, a précisé à l'AFP cette source. Donald Trump a publiquement reproché à son ministre de la Justice, Jeff Sessions, de ne pas avoir limogé Andrew McCabe à l'époque où celui-ci était directeur par intérim. Le président a accusé M. McCabe d'être un ami de l'ex-patron du FBI James Comey, qu'il a limogé à cause de l'enquête russe. Et il a reproché à l'épouse de M. McCabe d'avoir des liens avec Hillary Clinton, son ancienne rivale à l'élection présidentielle. (Belga)