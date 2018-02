Crue: la succession d'événements climatiques "préoccupe" Voies navigables

La répétition, ces dernières années, de crues importantes, succédant à des étiages parfois records, préoccupe le directeur général de Voies navigables de France (VNF), Thierry Guimbaud, qui redoute la fragilisation d'ouvrages régulant les cours d'eau du pays.

Q: VNF a pour rôle premier la sécurité de la navigation. Comment êtes-vous intervenus sur cette crue?

R: Nous sommes concernés au premier chef. Nous gérons 6.700 km de canaux et de fleuves en France, et 4.000 ouvrages: barrages de navigation, écluses, barrages de retenue...

Notre devons assurer la sécurité de la navigation et en même temps éviter que la crue devienne une +sur-crue+ du fait de nos installations.

L'objectif est d'+effacer les barrages de navigation+, de les +abattre+, les mettre au fond pour laisser l'eau s'écouler le plus librement possible. Ce qui nécessite une grande anticipation car quand la crue arrive, le débit et la pression sur les barrages sont tels qu'ils rendent critique la capacité à les maneuvrer. Nos 4.000 agents sont donc sur le terrain depuis plus d'une semaine.

Une cinquantaine de barrages avec retenues d'eau permettent aussi de faire tampon en évitant que la crue se répande trop rapidement.

Q: Qu'en est-il des fermetures à la navigation?

R: Nous devons faire en sorte que la navigation soit maintenue le plus possible, car derrière il y a des activités économiques.

Mais quand il y a trop de risques, nous prenons la décision de fermer, soit parce qu'il y a un niveau trop élevé, un débit trop important, ou des obstacles dérivant dans l'eau.

Aujourd'hui, la Seine amont est fermée jusqu'à Paris (incluse), mais la partie aval, après Suresnes, est ouverte pour l'instant. La Moselle est fermée, le canal de la Marne, une partie de la Saône. Le Rhin, totalement fermé mardi, a en partie rouvert, mais l'aval reste fermé. On est dans un +degré fort+ de fermeture.

Q: Qu'est-ce qui, selon vous, caractérise cette crue?

R: Sa caractéristique est qu'elle se répète de manière assez préoccupante. Nous avons une crue à peu près identique (à celle de juin 2016 à Paris, ndlr). Et une crue qui s'installe progressivement et donc exigeant de traiter le phénomène sur une durée assez longue.

Surtout, ce qui me frappe est l'amplitude du stress hydrique: nous avons eu cet été les niveaux d'étiage, c'est-à-dire de basses eaux, les plus importants depuis dix ans. Nos canaux et barrages-réservoirs étaient à des niveaux de 50% de remplissage nominal. Et là nous avons un phénomène de crue lourd.

Ce stress est un élément de risque important pour les infrastructures: une dépression puis une surpression, une utilisation en pleine eau ou en basses eaux, cela crée des tensions sur nos installations. Par exemple, un canal tient bien quand il a un niveau d'eau nominal, qui fait pression; si l'eau manque ou est excédentaire, elle crée un champ de pression qui va jouer.

C'est une préoccupation importante. Et compte tenu de ce qu'on voit des évolutions climatiques, on peut supposer que cette amplitude n'est pas appelée à s'arrêter.