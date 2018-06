Cuba: la tempête Alberto a fait sept morts et deux disparus

Les fortes inondations provoquées à Cuba par la tempête subtropicale Alberto ont entraîné la mort de sept personnes et deux disparitions, a annoncé samedi la Défense civile dans un communiqué.

Toutes les victimes, mortes par noyade, sont des hommes, âgés de 26 à 77 ans, ont précisé les autorités, ajoutant que les deux disparus étaient des hommes de 18 et 51 ans.

Ces drames ont eu lieu dans les provinces de Ciego de Avila, Sancti Spiritus et Villa Clara, dans le centre de l'île, mais aussi à Matanzas et Pinar del Rio dans l'ouest, où se sont abattues de fortes pluies durant la semaine.

Le ministre de l'Intérieur, Julio César Gandarilla, avait estimé mardi que ces morts étaient "toutes imputables à de l'imprudence".

Cette tempête subtropicale qui s'était formée vendredi dans les Caraïbes, a ouvert la saison des ouragans dans l'Atlantique avec une semaine d'avance. Plus de 40.000 personnes ont été évacuées dans les provinces de Cienfuegos, Sancti Spiritus, Villa Clara et Matanzas, selon des médias locaux, qui ont également fait état de dégâts matériels, de pertes agricoles, et de milliers d'habitations touchées.

La raffinerie de pétrole de Cienfuegos, centrale pour l'économie cubaine, a dû être fermée et des résidus de pétrole se sont deversés dans la baie. Des opérations de nettoyage ont été lancées, dont le coût devrait s'élever à un million de dollars, selon un responsable s'exprimant à la télévision locale.

Entre août et septembre 2017, les trois puissants ouragans Harvey, Irma et Maria ont tué des centaines de personnes et provoqué des milliards de dollars de dégâts dans les Caraïbes et le sud-est des Etats-Unis.