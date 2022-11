Cuba: le visa touristique étendu à 90 jours

(Belga) Les visiteurs qui se rendent à Cuba peuvent bénéficier depuis mardi d'un visa touristique de 90 jours, renouvelable une fois, contre une période de trente jours auparavant, selon les autorités.

"A partir du 1er novembre de cette année, la validité du visa de tourisme est étendue à 90 jours sur le territoire national - renouvelable une seule fois pour la même durée - ce qui permet aux visiteurs étrangers de prolonger leur séjour à Cuba", avait annoncé dès samedi sur Twitter le ministre du tourisme Juan Carlos Garcia Granda. Cuba, qui compte 11,2 millions d'habitants, mise sur le tourisme, pourvoyeur de devises, pour relancer son économie durement éprouvée par les conséquences de la pandémie et le renforcement des sanctions américaines. Mais l'objectif d'attirer 2,5 millions de visiteurs d'ici la fin 2022 a été revu à la baisse mercredi par le gouvernement, qui table désormais sur 1,7 million de touristes, selon le quotidien d'Etat Granma. Depuis le début de l'année, 1 million de touristes se sont rendus sur la plus grande île des Caraïbes, selon la même source. En 2019, avant la pandémie de coronavirus, plus de 4,2 millions de touristes avaient visité l'île. Cette même année, le tourisme avait rapporté 2,645 milliards de dollars de recettes à Cuba.