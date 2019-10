Cuba: les Etats-Unis ciblent encore le secteur du tourisme avec des restrictions aériennes

(Belga) Les Etats-Unis ont durci vendredi leurs sanctions visant le secteur - vital - du tourisme à Cuba en restreignant la possibilité pour les compagnies du pays de louer des avions.

Le département du Commerce américain a annoncé qu'il allait révoquer les licences existantes des compagnies américaines louant leurs avions à des compagnies aériennes cubaines, et qu'il refuserait toute demande future. Cette annonce pourrait rendre plus difficile pour Cuba de répondre à la demande croissante due à l'expansion rapide de son secteur touristique, source clé de revenus pour le pays. Washington, qui applique déjà un embargo économique depuis 1962, fait tout pour forcer Cuba à retirer son soutien au gouvernement de Nicolas Maduro au Venezuela, que les Etats-Unis souhaitent voir quitter le pouvoir. "Cette action du département du Commerce envoie un nouveau message très clair au régime cubain -- ils doivent immédiatement cesser son comportement destructeur chez eux et à l'étranger", a déclaré le ministre du Commerce Wilbur Ross. Le nombre d'avions concernés n'était pas connu dans l'immédiat. L'annonce de vendredi étend également les restrictions sur les exportations à destination de Cuba. Le président cubain, Miguel Diaz-Canel, a dénoncé sur Twitter des "actes supplémentaires de blocage économique, représentatifs d'une politique moralement défaillante, isolée internationalement et promue par un gouvernement corrompu". En juin, le président américain Donald Trump, qui a renforcé les sanctions contre Cuba depuis son arrivée au pouvoir, avait annoncé l'interdiction aux bateaux de croisière américains de faire escale sur l'île. (Belga)