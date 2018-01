Cyclisme: Sagan vainqueur de la 4e étape du Tour Down Under

Le Slovaque Peter Sagan (Bora) franchit en vainqueur la 4e étape du Tour Down Under, le 19 janvier 2018 à Adélaïde BRENTON EDWARDS

Toujours placé, jamais gagnant, le Slovaque Peter Sagan (BORA) a remporté en costaud la 4e étape du Tour Down Under, à Urailda dans les hauteurs entourant Adelaide, et s'est emparé du même coup du maillot ocre de leader.

Le triple champion du monde a devancé au sprint le Sud-africain Daryl Impey, 2e de la deuxième étape. L'Australien Jay McCarthy a pris la 3e place.

Sagan a fait la décision dans la courte descente jusqu'à la ligne, suivant l'ascension de la Norton Summit Road, longue d'environ 1,5 kilomètres. Il a alors pris la roue de Impey avant de le planter dans les dernières dizaines de mètres.

Sa persévérance a fini par payer: le nouveau leader avait en effet terminé 4e la première étape, 3e de la deuxième et 5e de la troisième.

Mais bien que leader, le Slovaque de bientôt 28 ans (vendredi prochain) a déclaré qu'il courrait lors de la 5e et avant-dernière étape, la plus longue du Tour (151,5 km) avec deux fois l'ascension de Willunga Hill, pour son coéquipier australien Jay McCarthy.

"C'est sa course, il est chez lui, et le profil de cette étape plus accidentée lui convient", a-t-il fait observer.

L'étape de vendredi s'est encore déroulée dans une grande canicule, la température passant encore parfois largement au-dessus des 40 degrés.

"Ca a été une journée difficile, mais peut-être pas la plus chaude de ma carrière. J'ai couru déjà sous des chaleurs plus fortes en Californie il y a deux ans", a déclaré Sagan.

Classement de la 4e étape:

1. Peter Sagan (SVK/BORA), les 128,2 km en 3h21:07.

2. Daryl Impey (RSA/Mitchelton) m.t.

3. Luis Leon Sanchez (ESP/Astana) m.t.

4. Diego Ulissi (ITA/Emirars) m.t.

5. Jay McCarthy (AUS/BORA) m.t.

6. Dries Devenyns (BEL/Quick-Step) m.t.

7. Domenico Pozzovivo (ITA/Merida) m.t.

8. Rui Costa (POR/Emirats) m.t.

9. Pierra Latour (FRA/Ag2R) m.t.

10. Laurent Didier (FRA/Trek) m.t

Classement général:

1. Peter Sagan (SVK/BORA) 14 h 19:49.

2. Daryl Impey (RSA/Mitchelton) à 02.

3. Jay McCarthy (AUS/BORA) 09.

4. Luis Leon Sanchez (ESP/Astana) 10.

5. Diego Ulissi (ITA/Emirats) 14.

6. Robert Gesink (BEL/Lotto) m.t.

7. Rui Costa (POR/Emirats) m.t.

8. George Bennett (NZL/Lotto) m.t.

9. Dries Devenyns (BEL/Quick-Step) m.t.

10. Egan Bernal (COL/Sky) m.t.

