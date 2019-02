Cyclisme sur piste: titre mondial et record pour les poursuiteurs australiens

L'équipe d'Australie qui a battu le record du monde et enlevé le titre de la poursuite par équipes aux Mondiaux sur piste le 28 février 2019 à Pruszkow en PologneJanek SKARZYNSKI

L'Australie a battu le record du monde et enlevé le titre de la poursuite par équipes dans les Championnats du monde de cyclisme, jeudi soir, sur la piste de Pruszkow (Pologne).

Le quatuor australien a battu en finale son homologue britannique et a bouclé les 4 kilomètres en 3 min 48 sec 012, soit plus d'une seconde et demie de moins que son précédent record datant de l'année passée.

Sam Welsford (23 ans), Kelland O'Brien (20 ans), Alexander Porter (22 ans) et Leigh Howard (29 ans) se sont imposés en finale par plus de deux secondes d'avance sur le quatuor britannique.

En finale, les quatre Australiens ont mené le match tout au long des 4 kilomètres. Passés au premier kilomètre en 1 min 01 sec 397, ils ont creusé régulièrement l'écart pour donner finalement à l'Australie son 13e titre mondial dans cette épreuve.

Ed Clancy (33 ans), le vétéran britannique triple champion olympique dans cette épreuve, a ajouté une nouvelle médaille, d'argent cette fois, à sa collection. Tout comme ses coéquipiers Kian Emadi (26 ans), Charles Tanfield (22 ans) et le plus jeune du quatuor, le Londonien Ethan Hayter (20 ans), qui avaient été titrés avec lui l'an passé à Apeldoorn (Pays-Bas).

Le précédent record du monde avait été réalisé par le même quatuor australien, le 5 avril dernier, aux JO du Commonwealth à Brisbane (Australie), dans le temps de 3 min 49 sec 804.

La médaille de bronze est revenue au Danemark (2e aux Mondiaux 2018) qui a disposé du Canada dans le match pour la troisième place.