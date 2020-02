Cyclo-cross: van der Poel seul au monde

Seul au monde dans la boue de la base aérienne de Dübendorf, Mathieu van der Poel a conquis dimanche son troisième titre mondial en cyclo-cross, premier des objectifs d'une saison qui s'annonce très riche pour le Néerlandais.

Dans la discipline de ses débuts, le petit-fils de Raymond Poulidor a tué le suspense dès le premier des sept tours du circuit. Pour signer son 24e succès... en 25 courses, preuve d'une emprise totale malgré l'opposition des spécialistes belges.

Avant de se consacrer à ses autres objectifs 2020, les classiques de printemps sur la route puis la course de VTT des JO de Tokyo, le Néerlandais a délivré un récital. Il a abordé en tête le premier virage et a vite distancé ses adversaires pour compter plus d'une minute d'avance avant la mi-course.

"C'est l'une de mes meilleures courses", a apprécié +VDP+. "J'ai voulu passer à l'attaque tout de suite car, avec la boue, il aurait été difficile de remonter si je m'étais retrouvé derrière".

"Je me sentais très fort", a ajouté le Néerlandais qui, à l'âge de 25 ans, a décroché son troisième titre en élite, après ceux de 2015 et de 2019.

- Rendez-vous sur les classiques -

Présents à cinq dans le premier groupe de chasse, les coureurs de l'armada belge ont essuyé un deuxième camouflet avant la mi-course quand ils ont dû laisser partir vers la médaille d'argent Tom Pidcock, le champion du monde espoirs 2019 et premier Britannique à monter sur le podium en élite.

Les représentants du pays roi du cyclo-cross ont couru... pour la médaille de bronze, qui est revenue à Toon Aerts. Le moins bon résultat pour la Belgique depuis 2008 et la troisième place de Sven Nys, dont le fils, Thibau, a conquis le titre juniors dimanche matin.

"Je suis très déçu. C'est la première fois que je ne suis pas sur le podium", a réagi van Aert, retardé par une crevaison. "J'aurais aimé me battre avec Toon Aerts jusqu'à la fin".

Van Aert, triple champion du monde (2016, 2017, 2018) et longtemps grand rival de van der Poel, le retrouvera sur d'autres terrains. Rendez-vous est pris dans les classiques de printemps que le Néerlandais a commencé à aborder l'an passé (vainqueur de l'Amstel Gold Race et 4e du Tour des Flandres).

Lui aussi issu d'une famille cycliste (son père Adrie a gagné le titre mondial en cyclo-cross et sa mère Corinne est la fille de Poulidor), van der Poel découvrira notamment Paris-Roubaix à la mi-avril. Avant d'enfourcher son VTT pour s'attaquer à l'or olympique, tant il est vrai que l'appétit du sportif néerlandais numéro un en 2019 semble insatiable.