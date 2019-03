Cyclone Idai au Mozambique: Beira "endommagée ou détruite à 90%"

(Belga) Beira, la deuxième ville du Mozambique, et ses environs ont été "endommagés ou détruits à 90% par le cyclone Idai", a annoncé lundi la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), alors que le bilan des intempéries s'est alourdi à 138 morts au Mozambique et au Zimbabwe.

