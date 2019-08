Cyntoia Denise Brown, condamnée à la prison à vie pour avoir tué l'homme qui la forçait à se prostituer, a été libérée: elle était soutenue par des stars

Une Américaine emprisonnée pour un meurtre commis à l'âge de 16 ans, alors qu'elle était forcée de se prostituer, a été libérée mercredi matin, ont annoncé les autorités pénitentiaires du Tennessee. Sa peine avait été commuée après l'intervention de plusieurs stars.

"Tôt ce matin, Cyntoia Denise Brown a été libérée de la prison pour femmes du Tennessee", ont indiqué les autorités pénitentiaires dans un communiqué.



Cyntoia Brown, qui a reçu notamment le soutien de la chanteuse Rihanna ou de l'actrice Ashley Judd, avait été condamnée à la perpétuité en 2006 pour avoir tué un quadragénaire alors qu'elle était contrainte de se prostituer.



Lors de son procès, elle avait reconnu le meurtre. Mais elle avait expliqué qu'elle vivait à l'époque un cauchemar sous l'emprise d'un homme qui la forçait à se prostituer. Elle avait assuré avoir paniqué le jour du meurtre, en arrivant chez un client qui possédait de nombreuses armes à son domicile.



Evoquant un dossier "tragique et complexe", le gouverneur républicain du Tennessee Bill Haslam avait annoncé en janvier qu'il commuait sa peine.



Cyntoia Brown, qui a aujourd'hui 31 ans, a été remise en liberté après avoir purgé quinze ans de prison. Elle restera en liberté conditionnelle jusqu'en 2029.



Son histoire a fait l'objet d'un documentaire en 2011 et plusieurs personnalités s'étaient mobilisées pour la défendre.



Sous le hashtag #FreeCyntoiaBrown, Rihanna avait fustigé "un système qui laisse la voie libre aux violeurs mais jette la victime en prison à vie" et la vedette de télé-réalité Kim Kardashian avait jugé "affligeant de voir une jeune fille victime de trafic sexuel et qui a eu le courage de se défendre, être condamnée à perpétuité".



Sur Twitter, le basketballeur LeBron James s'est réjoui de sa libération: "Cyntoia Brown bienvenue à la maison!!!!"