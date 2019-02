Dangereuse escalade en Asie: le Pakistan dit avoir abattu deux avions indiens

L'armée pakistanaise affirme mercredi avoir abattu deux avions des forces armées indiennes dans son espace aérien, quelques heures après que la ministre indienne des Affaires étrangères avait assuré que l'Inde ne souhaitait pas d'escalade avec le Pakistan malgré des frappes indiennes en territoire pakistanais sur un camp d'entraînement du mouvement islamiste Jaish-e-Mohammad (JeM).



Selon un tweet d'un porte-parole de l'armée pakistanaise relayé par l'agence PTI, "l'armée de l'air a abattu deux avions indiens dans l'espace aérien pakistanais". Un des avions est tombé au Cachemire indien et l'autre au Cachemire pakistanais, ajoute le général Asif Ghafoor. "Un pilote indien a été arrêté à terre par les militaires", précise-t-il.

La tension entre les deux pays voisins existe depuis la naissance du Pakistan après l'indépendance de l'Inde. Elle passe par des phases d'apaisement et de regain, principalement autour de la région du Cachemire située entre les deux géants. Cette fois, tout a (re)commencé le 14 février dernier. Un attentat suicide revendiqué par le JeM a tué au moins 40 paramilitaires indiens dans le Cachemire indien. En riposte, l'Inde a effectué mardi des "frappes préventives" contre un "camp terroriste". "L'Inde ne souhaite pas d'escalade" et "continuera à agir avec responsabilité et retenue", avait promis l'Inde, estimant qu'elle avait frappé mardi un objectif "limité", à savoir un camp d'entraînement du mouvement islamiste Jaish-e-Mohammad (JeM).

Mais le Pakistan affirme que ce n'était pas un camp terroriste et que quatre civils dont deux enfants ont été tués.

Les échanges de tirs dans la zone de la Ligne de Contrôle ont fait des dizaines de morts parmi les civils et les militaires des deux côtés au cours des dernières années.