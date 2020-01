Dans l'ombre de Mauthausen, ce camp de concentration autrichien, trop peu connu, a fait plus de 35.000 morts (vidéo)

Le camp de concentration de Gusen, en Autriche, fait partie de ces monuments que l'histoire n'a pas retenu. L'endroit a même été revendu à des propriétaires privés, qui ont par exemple transformé l'entrée du camp en habitations privées. Il ne reste en réalité que deux baraquements, occupés à l'époque par le SS, pour transmettre l'histoire de ce lieu.

Pourtant, 35.800 détenus ont été tués en ces lieux."Il s'agissait de représentants de l'élite polonaise de l'époque", explique Jolanta Roza Kozlowka, Ambassadrice de la Pologne en Autriche. "Des professeurs, des avocats, des fonctionnaires... Nous sommes conscients que c'était un lieu d'horreur et d'extermination de l'élite polonaise".

Mais ils n'étaient pas les seuls. Les victimes provenaient de 27 pays différents, dont la Belgique. Des fleurs sont régulièrement déposées devant un crématoire utilisé à l'époque. Des survivants ont acheté cette parcelle dans les années 60 pour en faire un mémorial. Mais ce dernier n'est que peu connu.

La raison est simple: le camp est situé à 3 kilomètres de Mauthausen, largement plus visité et reconnu. Gusen est pourtant considéré comme le camp de concentration le plus meurtrier d'Autriche. Le nouveau gouvernement national a décidé de réagir et de débloquer deux millions d'euros pour racheter ce lieu chargé d'histoire.