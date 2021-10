Dans le centre de Mexico, un mémorial dédié aux victimes de la pandémie

Autels traditionnels dans le style de ceux du Jour des morts, grand mur noir portant d'innombrables photos: la célèbre place Tolsa de Mexico rend hommage cette année aux centaines de milliers de victimes de la pandémie de Covid-19 dans le pays.

Inauguré vendredi à l'initiative des autorités de la capitale mexicaine, ce "mémorial-offrande" en plusieurs parties a été installé sur la place située en plein centre historique de la ville, plus connue généralement pour ses touristes et ses groupes folkloriques.

Et au côté coloré des autels traditionnels du Jour des morts auprès desquels les Mexicains se souviennent de leurs proches défunts, avec leurs fleurs de couleur vive, leurs petits squelettes et leurs offrandes, répond la sobriété tragique du mur noir avec ses centaines de petits coeurs blancs en métal, ses fleurs et ses photos.

"Nous avons apporté la photo de mon beau-frère et de sa femme, qui sont morts tous les deux du Covid en avril dernier", dit Javier Gutierrez, un employé de 62 ans, l'une des centaines de personnes qui s'approchent du mur pour y accrocher des photos de personnes décédées.

"Quand on voit ce mur, même si on n'y connaît personne, comme moi, on comprend que ces gens étaient la famille de quelqu'un, et ça te touche quand même", confie Sandra Trejo, 49 ans.

"L'an dernier, jai perdu ma grand-mère et deux de mes oncles, qui vivaient tous avec nous. La maison est à moitié vide, depuis", commente Selva Pérez, une serveuse de 39 ans. Elle se dit heureuse de pouvoir cette année célébrer convenablement le Jour des morts, après un an "pendant lequel nous n'avons rien pu célébrer", et ainsi retrouver un peu ceux qu'elle a perdus.

Le Mexique, qui compte 126 millions d'habitants, est le quatrième pays le plus endeuillé par la pandémie en nombre absolu, avec près de 290.000 morts, derrière les Etats-Unis, le Brésil et l'Inde.