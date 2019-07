Dans le désert de Kubuqi, en Chine, on parvient à faire pousser de la réglisse: cela est très prometteur, voici pourquoi (vidéo)

Le contrôle du désert est un défi commun à la communauté internationale, et le désert chinois de Kubuqi propose sa propre solution en créant un triple gain pour le gouvernement, les résidents et les entreprises.

Kubuqi, autrefois appelée "la mer de la mort", est le septième plus grand désert de Chine et est située en Mongolie intérieure.

Cependant, les gens remarquent que Kubuqi passe du brun au vert grâce aux arbres de réglisse. Non seulement il s'agit d'une plante pionnière dans la préservation du sable, mais la réglisse a également une autre utilité en tant que roi de la médecine traditionnelle chinoise.

Le secret réside dans sa racine, qui a été largement utilisée dans de nombreux traitements de MTC, tels que l’atténuation des maux de gorge et des maux de ventre.

Yan Hekuan fait partie des 6 000 fermiers locaux impliqués dans la culture de ces plantes précieuses dans le désert.

"Chaque fois, nous signons un accord tripartite avec la société et le gouvernement pour une durée de trois à cinq ans. Ils nous fournissent un terrain et des installations, tout en assurant la maintenance du champ. Nous gagnons environ huit yuans pour chaque kilogramme de réglisse", a-t-il déclaré.





La réglisse, très utilisée en médecine et en cosmétique



En associant un grand nombre de locaux au projet de restauration des terres et en les rémunérant pour les bénéfices de ces cultures lucratives, le modèle dit de Kubuqi associe le contrôle du désert à ses objectifs de développement. Et c’est également là que des entreprises comme Elion, une entreprise leader dans le domaine de la restauration de l’éco-environnement, peuvent intervenir pour sortir les résidents de la pauvreté.

"Nous avons commencé à enseigner à la population locale à cultiver la réglisse dans les années 90. Nous avons rapidement mis au point la nouvelle technologie de plantation horizontale qui étend les zones vertes et augmente le rendement. Parallèlement, notre société peut réaliser des profits de 100 millions de yuans, soit près de 15 millions de dollars par an, des produits liés à la réglisse tels que la médecine et les cosmétiques", a déclaré Seren Wangjila, responsable du projet de planification de la réglisse chez Elion.

Les produits finis et les techniques de plantation étaient exposés au septième forum international du désert de Kubuqi, qui s'est tenu de samedi à dimanche. Mais il ne s'agit pas uniquement de marketing, il s'agit également de transmettre la sagesse de Kubuqi au reste du monde.

"Je pense que le principe de base de Kubuqi, l'esprit de Kubuqi, peut être appliqué à toutes les zones sèches du monde par le biais de la plantation d'arbres massifs. Mais en même temps, utiliser le marché pour fournir des produits, des énergies renouvelables, un écotourisme - comme réglisse - il y a tellement d'opportunités et c'est certain que c'est ce que j'ai trouvé", a déclaré Erik Solheim, directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement.

Après 30 ans de travail, la couverture végétale occupe désormais plus de la moitié du désert de Kubuqi. Mais les habitants disent que le contrôle du désert est une carrière qui se transmettra de génération en génération.