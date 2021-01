Dans le plus grand Fat Camp des États-Unis: "Elle pèse 110 kg" mais refuse de le savoir

Aux États-Unis, 20% des enfants sont en surpoids. Pour lutter contre cette obésité infantile, les Américains ont une arme: les Fat Camps. Une sorte de colonie de vacances où tout est mis en œuvre pour perdre des kilos.

Ce soir le magazine Reporters vous emmène dans le plus grand Fat Camp des États-Unis. Durant plusieurs mois, 5 adolescents ont accepté de partager leur quotidien dans ce camp où les règles sont dures et où la bataille contre les kilos est difficile.

C’est le cas de Jay Line. Lors de sa première pesée, elle a refusé de connaitre son poids sur la balance. Un choc pour certains qui nient leur surpoids. Résultat ? "Elle pèse 110 kg. Au regard de sa taille et de sa masse graisseuse, elle est en surpoids donc elle va suivre des cours de nutrition et faire de l’exercice", commente une des encadreuses du camp. "Le poids le plus lourd que j’ai vu ici ? Je dirais entre 200 et 220 kg."

