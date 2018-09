Dans les faits, l'Iran est en guerre avec les Etats-Unis, estime Rohani

(Belga) Le président iranien a déclaré samedi que dans les faits, l'Iran se trouve en état de guerre avec les Etats-Unis, après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire conclu en 2015.

"La guerre dans laquelle nous nous trouvons est économique et de propagande, et le gouvernement se situe à l'avant-garde de ce conflit", a affirmé M. Rohani lors d'un discours au Shahid Rajai National Festival. Il a appelé tous les partis politiques iraniens à former un front uni, pour montrer aux Etats-Unis que l'Iran ne se rendra pas et est prêt à payer le prix de son indépendance. Les Etats-Unis se sont retirés en mai de l'accord sur le nucléaire iranien, qui était considéré comme une opportunité d'améliorer les relations entre l'Iran et l'Occident. En août, des sanctions envers la République islamique ont été rétablies. Elles ont largement bloqué les transactions internationales en Iran et ont mis sous pression la monnaie iranienne. En novembre, d'autres sanctions, visant les secteurs financier et de l'énergie, suivront. "Les dirigeants de la Maison Blanche complotent contre la nation iranienne mais envoient en même temps des médiateurs pour négocier", a poursuivi le président iranien. Tant que les Etats-Unis continueront d'exercer une pression économique sur l'Iran, les problèmes ne se résoudront pas, a conclu M. Rohani. (Belga)