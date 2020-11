Dans leur hôtel de luxe à Washington, les dindes présidentielles Corn et Cob attendent la grâce de Donald Trump

C'est une tradition chaque année lors de la fête de Thanksgiving célébrée aux États-Unis, deux dindes sélectionnées parmi des milliers de volailles reçoivent la grâce présidentielle.

Un concours est organisé chaque année et il faut non seulement que la dinde soit belle, mais qu'elle ait également la capacité de se tenir calme en public.

Cette année, les deux élues s'appellent Corn et Cob. Elle vienne de l'Iowa et vivent actuellement les meilleurs moments de leur vie : nuit d'hôtel, séance photo, etc.

"Dieu sait que 2020 a été un petit défi. Que ce soit avec le Covid, les incendies, la tourmente économique. Je pense que c'est génial de célébrer quelque chose de joyeux, quelque chose qui est pour tout le monde, quelque chose qui est pour toute l'Amérique", a confié Ron Kardel, l'éleveur de Corn et Cob, et directeur de la fédération américaine de la dinde.

Après une nuit de luxe à l'hôtel, elles seront conduites à la Maison Blanche ce mardi. Lors d'une cérémonie, elles seront graciées par Donald Trump et contrairement à leurs congénères qui seront sur les tables de Thanksgiving, elles pourront rester en vie aussi longtemps que possible.

©AFP



©AFP



©AFP



©AFP