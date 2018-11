Dans ses mémoires, Michelle Obama se confie sur ses difficultés à tomber enceinte et sa thérapie de couple

Michelle Obama, ex-première dame américaine, se confie dans un livre à propos de ses difficultés à tomber enceinte, son désintérêt de la politique et l'impossibilité pour l'ancienne Première dame américaine de pardonner à Donald Trump la polémique sur la citoyenneté de son mari, selon des extraits de son livre.

Dans "Becoming" ("Devenir"), à paraître mardi, la native de Chicago se dit surprise que tant de femmes américaines aient voté pour le "misogyne" Trump, plutôt qu'Hillary Clinton en 2016. Michelle Obama, 54 ans, ne cache pas le choc ressenti lorsqu'elle a entendu l'enregistrement de Donald Trump dans lequel il se vantait de pouvoir "attraper les femmes par la chatte". Elle évoque alors son "corps (qui) tremblait de colère".





Quand Trump affirmait que Barack Obama était né… au Kenya

L'extrait le plus marquant dans ces attaques en règle contre le locataire de la Maison Blanche? Elle ne lui "pardonnera jamais" la polémique sur le lieu de naissance de son mari. Le New-Yorkais est l'un de ceux à avoir suggéré, à plusieurs reprises, que l'ancien sénateur de Chicago était né au Kenya et non aux Etats-Unis. C'était "fou et mesquin, bien sûr. Le sectarisme et la xénophobie sont à peine dissimulés", tacle la première "First Lady" noire de l'histoire américaine. "Donald Trump, avec ses insinuations bruyantes et irresponsables, a mis en danger ma famille. Et pour ça, je ne lui pardonnerai jamais."

La réponse du président républicain n'a pas tardé. "Michelle Obama a été payée très cher pour écrire un livre et ils insistent toujours pour que vous sortiez des polémiques", a-t-il lancé à des journalistes avant de s'envoler pour la France pour les commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.





"Les fausses couches arrivent, il faut le dire aux jeunes mères"

Dans les mémoires de 426 pages, l'avocate se livre aussi sur sa vie intime, évoquant sa fausse couche il y a une vingtaine d'années. "C'était comme si j'avais échoué. Je ne savais pas que les fausses couches étaient si fréquentes parce qu'on n'en parle pas", a déclaré la quinquagénaire, dans des extraits d'une interview à la chaîne ABC pour présenter son ouvrage. "Nous sommes confrontées à notre propre douleur, pensant d'une certaine manière que nous sommes brisées." Et l'épouse du 44e président des Etats-Unis d'ajouter: "C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est important de dire aux jeunes mères que les fausses couches arrivent".





Ses deux filles nées grâce à la fécondation in vitro

Dans son livre, elle raconte aussi que leurs deux filles, Malia, 20 ans, et Sasha, 17 ans, sont venues au monde grâce à la fécondation in vitro. "L'horloge biologique est réelle", "parce que la production d'ovules est limitée", confie-t-elle à ABC. "Je l'ai réalisé quand j'avais 34 et 35 ans. Nous avons eu besoin de faire appel à la fécondation in vitro."





Un couple parfait? Loin de là

Son mariage n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, contrairement à l'image de couple parfait véhiculé par les Obama. L'ancienne Première dame révèle avoir suivi une thérapie de couple avec son mari. "Je connais beaucoup de jeunes couples en difficulté, et qui pensent que d'une certaine manière il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Et je veux qu'ils sachent que Michelle et Barack Obama, qui ont un mariage phénoménal et qui s'aiment, nous travaillons sur notre couple."

Enfin, peu de chance de voir une Michelle Obama présidente. "Je n'ai jamais été une fan de politique et mon expérience ces dix dernières années n'a pas fait beaucoup pour changer ça. Je continue à être découragée par la méchanceté", écrit-elle dans ses mémoires, dont la promotion ne fait que commencer.