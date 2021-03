Le bel hommage de Cathy: cette Américaine place un ruban coloré dans son jardin pour chaque victime du Covid en Floride

Lorsque Cathy Tobias a voulu rendre hommage à chaque mort du Covid-19 en Floride, elle ne se doutait pas que son domicile se retrouverait bientôt enveloppé de rubans colorés.

Accrochés à une corde, les rubans se faufilent à présent de part et d'autre du patio de Cathy Tobias, s'insinuent à travers ses escaliers, jusqu'au balcon de sa maison sur l'île d'Anna Maria et sa bourgade, situées sur la côte ouest de Floride. Plus de 30.000 rubans sont désormais suspendus, pour autant de morts du Covid-19 dans cet Etat du sud-est des Etats-Unis, les couleurs variant du rose pâle au vermillon, en passant par le vert fluo.

Assise sur son porche avec une voisine qui l'a aidée à créer l'ouvrage commémoratif, Cathy Tobias se rappelle avoir commencé à attacher les rubans afin de mieux visualiser le sinistre bilan des décès dans le "Sunshine State", "l'Etat ensoleillé". "Observer les chiffres évoluer au même rythme que notre capacité d'attacher les rubans, cela nous frappe fortement et profondément, car on se rend bien compte combien de personnes sont mortes ou sont en train de mourir", se désole cette femme de 67 ans, kinésithérapeute désormais à la retraite.

Un mélangé d'émotions

La maison de Cathy Tobias se trouve au bout de la route principale de l'île touristique, un étroit bandeau de terre d'un peu plus de 11 km de long. Les visiteurs s'y déplacent en voiturettes de golf ou sur des vélos de location, et font leurs emplettes dans des magasins au bord de la plage, avant de se baigner dans une eau couleur menthe. Selon elle, l'hommage fait évidemment remonter un certain mélange d'émotions.

"C'est d'une certaine manière (un hommage) festif car nous fêtons la vie", soutient Cathy Tobias. "Chacune de ces personnes a une famille, des êtres chers, des amis, qui sont tous profondément touchés, et je ne voulais pas qu'elles soient perdues dans cette pandémie", ajoute-t-elle. Elle sait "ce que ça fait, malheureusement de perdre, un être aimé", dit-elle, son premier enfant étant décédé, âgé de moins d'un mois.

"Une besogne d'amour"

Attacher des rubans peut sembler représenter une tâche facile, mais quand la Floride s'est retrouvée en plein cœur de la pandémie et de ses ravages, Cathy Tobias et sa voisine Lucy Kancy ont imaginé un système pour garder trace de chaque décès. À chaque 10 décès, elles attachent un ruban blanc. Après cela, chaque ruban représentant 500, 1.000, et 10.000 décès, se voit ponctué d'une inscription dénotant le triste passage d'un nouveau seuil.

"Cela prend beaucoup de temps, c'est une besogne d'amour", souligne Lucy Kancy, âgée de 69 ans. "Les couper à la bonne taille, cela prend des heures. Et après cela, avant même que tu ne t'en rendes compte, il est temps de recommencer", précise-t-elle.

Un chance de dire au revoir

Le mois dernier Cathy Tobias a exposé les rubans pour la première fois sur l'une des plages de l'île. Disposée en une seule longue file, ils s'étendaient sur plus de 200 mètres. Cathy Tobias avait apporté des feutres afin que les visiteurs puissent écrire le nom de leurs proches décédés sur les rubans. Elle espérait ainsi fournir un certain soulagement à ceux qui avaient perdu quelqu'un, particulièrement ceux qui n'ont pas pu assister aux funérailles et eu la chance de dire au revoir. Beaucoup "sont morts seuls, et les familles n'ont pas eu l'opportunité de faire proprement leur deuil, ou d'avoir des funérailles appropriées", déclare-t-elle.

Tout le monde est invité à inscrire un nom, même si la personne décédée n'est pas morte du Covid-19 en Floride. Jusqu'ici, 40 noms ont été inscrits. L'ouvrage de retour chez elle, Cathy Tobias se demande désormais ce qu'elle peut faire de sa création. À court terme, les rubans seront exposés ce mois-ci dans la ville proche de St. Petersburg.

Cathy Tobias rêve également de voir un monument de rubans dédié aux victimes du Covid-19 dans chaque Etat américain, afin de rendre hommage aux plus de 500.000 morts aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie. Pour le moment, Cathy Tobias garde son attention sur les décès de Floride. "Je continue tout simplement. J'essaie juste de maintenir la cadence", assure-t-elle.