David, boulanger français, reste en Ukraine pour aider: "Tous les jours je sers les gens et je leur demande de ne pas me payer"

Malgré le danger de la situation à Odessa (Ukraine), David Carbonnell, boulanger français, a décidé de rester sur place. Dimanche dernier, cette ville portuaire s’est réveillée au fracas d'une série de frappes russes, qui ont visé des infrastructures. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Moscou "veut occuper Odessa" pour envahir ensuite la Moldavie. C’est ce qu’il a expliqué dans un discours devant les élus roumains lundi soir.



Contacté en visioconférence par notre journaliste Chantal Monet, David Carbonnell estime que ce serait "un peu lâche de fuir" le pays après y avoir été si bien accueilli. Il dresse néanmoins un sombre tableau de la ville : "Chaque rue a des barricades, des barbelés, des soldats", décrit-il. La nuit est rythmée par les bombardements. Femmes et enfants se réfugient dans un bunker à côté de chez lui.



Pendant ce temps, David prépare son pain, qu’il ne fait désormais plus payer. "Tous les jours je sers les gens", raconte-t-il. Habituellement, David proposait également des pains au chocolat, "avec du chocolat belge, précise-t-il. Mais là j’en trouve plus. Je suis très malheureux parce qu’il est très bon ce chocolat".

David met un point d’honneur à aider les Ukrainiens. Pas en prenant les armes, mais à sa façon. "Tuer un être humain, ce serait vraiment difficile. Mais si ma vie en jeu, bien sûr je me défendrai", confie-t-il. En plus d'offrir sa production de pain, David fait venir des médicaments de France "par camion, puis de la frontière polonaise, dans des trains."