De ces élections aux USA, on retiendra que le favori à la prochaine élection présidentielle, c'est LUI

Une vague anti-Trump aux élections américaines de mi-mandat avait été envisagée au cours des derniers mois. Il n'en a finalement rien été. Et le président américain le doit avant tout à... lui-même. Ce mercredi matin, à l'issue du scrutin, une certitude commence déjà à se profiler: le favori à la prochaine élection présidentielle en 2020, c'est bien lui, Donald Trump. Voici l'analyse du journaliste de RTL France, Philippe Corbé.

"Depuis ce matin, on sait que Donald Trump est favori pour les élections présidentielles de 2020, et ce même si les démocrates progressent, et d'ailleurs leur campagne pour les élections primaires de la présidentielle va désormais commencer.

Si Donald Trump est le favori, c'est qu'il a transformé l'essai de son élection en 2016, démontré que ce n'était pas un accident et prouvé qu'il n'a pas perdu la main. Lui seul sait comment mobiliser, électriser sa base électorale. Son instinct ne l'a pas trompé. Son implication personnelle, le choix de tout miser sur l'immigration, de cliver autant que possible, y compris sur la confirmation du juge à la cour suprême, accusé d'agression sexuelle.

Ce sont ces coups politiques accomplis au cours des derniers mois qui lui ont permis de sauver les meubles. Ce matin, le parti républicain est encore plus dépendant de Trump qu'avant."