Mohceine Aït Lamadane a passé trois jours sur une embarcation de fortune avant de débarquer aux Canaries et de réussir à rejoindre sa famille en Italie, passant à travers les mailles du filet d'autorités espagnoles dépassées par les arrivées sur l'archipel.



"J'ai payé 2.000 euros pour la traversée", racontait fin novembre à l'AFP ce jeune Marocain de 23 ans, débarqué sur l'île de Grande Canarie. Une dizaine de jours plus tard, son cousin Moulay Omar Semlali confirmait que Mohceine, parti du Sahara occidental, était désormais "en Italie, avec ses deux grands frères".

2.000 migrants accueillis dans des conditions déplorables



Moulay Omar, qui vit à Grande Canarie, avait retrouvé Mohceine à sa sortie du campement provisoire monté sur le port d'Arguineguin, où il avait passé "douze jours sans changer de vêtements", a-t-il confié.



Transformé en campement provisoire début août, le port d'Arguineguin -- qui a accueilli jusqu'à 2.000 migrants dans des conditions déplorables dénoncées par Amnesty International, la justice locale et le Défenseur du peuple (chargé de la défense des droits fondamentaux) -- était devenu le symbole de la crise migratoire aux Canaries.



Face aux critiques, le gouvernement l'a démantelé le 30 novembre, après avoir présenté un plan d'urgence visant à créer 7.000 places d'accueil temporaire pour les migrants sur l'archipel.



Délai de 72 heures



Normalement, tout migrant arrivé aux Canaries doit être enregistré par la police, qui lui remet un ordre d'expulsion s'il ne peut prétendre au droit d'asile.



Un processus qui doit être effectué dans les 72 heures, délai au-delà duquel "la détention est illégale", explique à l'AFP Daniel Arencibia, avocat de migrants à Grande Canarie.



Or, ce délai n'est pas tenu par des autorités totalement débordées par les 20.000 arrivées de migrants aux Canaries depuis le début de l'année, soit dix fois plus qu'en 2019. Un juge local a d'ailleurs rappelé que les migrants ne pouvaient être retenus "contre leur volonté" après ces 72 heures.



En raison de la pandémie, les centres de détention provisoire, où les personnes attendent avant leur expulsion, sont fermés ou ont vu leurs capacités d'accueil réduites au minimum et la fermeture des frontières a mis un coup d'arrêt aux expulsions.

Des vols organisés ont été dénoncés



Si le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez refuse de transférer les migrants vers l'Espagne continentale comme le réclament les autorités des Canaries, afin d'éviter un "effet incitatif", il reconnaît que certains y parviennent en prenant, comme Mohceine, un avion de ligne pour rejoindre l'Espagne et poursuivre ensuite leur voyage vers d'autres pays européens.



Les jours précédant la fermeture du campement d'Arguineguin, plusieurs personnes sont venues chercher des proches ou des amis, a constaté un journaliste de l'AFP.



Abdel Rostom, Marocain habitant à Grande Canarie, a ainsi pu récupérer le parent d'un ami "arrivé à bord d'une embarcation de fortune" afin de "l'envoyer vers l'Espagne continentale", a-t-il dit à l'AFP.



Dans ce contexte, le gouvernement s'est retrouvé cette semaine sous le feu des critiques de la droite et de l'extrême droite, qui l'ont accusé d'avoir organisé un vol de 200 migrants des Canaries vers Grenade (sud). Il s'en est défendu, affirmant que ces personnes étaient libres et avaient pris cet avion par leurs propres moyens.

Ils vont en France, en Belgique, en Allemagne, qui sont leurs vraies destinations

"La plupart des arrivées ces derniers mois sont des personnes éligibles pour le retour" vers le Maroc et d'autres pays africains, mais "nous avons des personnes qui sont parties (des Canaries), parce qu'elles sont libres de le faire et qu'elles ont des réseaux familiaux", avait déjà admis le mois dernier la secrétaire d'Etat aux Migrations, Hana Jalloul.



Le ministère de l'Intérieur ne communique pas de chiffres sur ce genre de cas.



Selon José Luis Guedes, secrétaire général du syndicat de police SUP aux Canaries, "de nombreux Maghrébins sont arrivés avec leur carte d'identité et leur passeport (...) ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas être expulsés, ils restaient en liberté et ont pu rejoindre la péninsule par leurs propres moyens". "Une fois là bas, ils disparaissent", affirme-t-il.



"Ils vont en France, en Belgique, en Allemagne, qui sont leurs vraies destinations. Ils ne veulent pas rester aux Canaries, c'est un point de passage", poursuit-il.