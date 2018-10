De l'or congolais, extrait des zones de conflit et exporté illégalement, raffiné par l'usine du Belge Alain Goetz

Le Belge Alain Goetz aurait raffiné de l'or congolais exporté illégalement et extrait des zones de conflit.

De l'or extrait des régions en conflit de l'est de la République démocratique du Congo (RDC) pourrait se retrouver sur les marchés internationaux et alimenter de grandes entreprises américaines après avoir été affiné en Ouganda par l'intermédiaire d'un réseau contrôlé par le Belge Alain Goetz, affirme l'ONG américaine anti-corruption The Sentry dans un récent rapport.

"Une enquête menée par The Sentry provoque d'importantes préoccupations que l'or extrait dans des zones de conflit dans l'est de la République démocratique du Congo atteint les marchés internationaux, dont la chaîne d'approvisionnement de grandes entreprises américaines et (se retrouve) dans des produits que les consommateurs utilisent au quotidien", affirme ce rapport. Des documents examinés et des interviews conduites par The Sentry suscitent une préoccupation sérieuse que le réseau d'entreprises contrôlé par le magnat belge Alain Goetz ait raffiné de l'or exporté en contrebande de l'est du Congo à (l'usine) African Gold Refinery (AGR) en Ouganda et l'a ensuite exporté par le biais d'une série d'entreprises vers les Etats-Unis et l'Europe, ajoute le rapport, publié en fin de semaine dernière. Il cite comme clients potentiels des sociétés comme Amazon, General Electric (GE) et Sony. L'ONG The Sentry (littéralement La Sentinelle) a été co-fondée par l'acteur Georges Clooney. (Belga)