De l'Espagne aux USA, la sécheresse fait remonter des vestiges: "C'est une surprise"

De la Chine aux Etats-Unis, la sécheresse fait remonter des vestiges du passé. Les lacs et rivières qui s’assèchent dévoilent des surprises aux habitants...



Caceres, Espagne



En Espagne, des centaines de menhirs et de dolmens sont mis à jour. Le site que l'on surnomme le stonehenge espagnol ne se dévoile que rarement, quand l'eau descend.



"C'est une surprise, c'est une chance unique de pouvoir étudier à nouveau un site qui n'a pas été bien étudié avant. d'abord il y a 100 ans, puis en 2019 très vite alors que les archéologues ont l'habitude de prendre leur temps", explique Enrique Cedillo, archéologue.







San Roman de Sau, Espagne



Près de Barcelone, à San Roman de Sau, un ancien village englouti semble reprendre vie avec son église abandonnée dont on aperçoit d'habitude seulement le clocher.







Hubei, Chine



L'Asie n'échappe pas à la sècheresse extrême. En Chine, c'est le niveau de Yangtsé, le plus important des fleuves du pays, qui baisse dangereusement, laissant apparaître trois statues de Bouddha, vieilles de 600 ans.





Texas, Etats-Unis



Au Texas, à cause du manque d'eau, des traces de pas de dinosaures jusqu'ici dissimulées et probablement vieilles d'environ 113 millions d'années sont apparues au grand jour dans le lit d'une rivière asséchée. Ces profondes traces étaient préalablement enfouies, remplies de sédiments et recouvertes d'eau - ce qui a aidé à leur conservation.



"À cause de conditions de sécheresse excessives cet été, la rivière s'est complètement asséchée dans la plupart des endroits, ce qui a permis de révéler de nouvelles traces dans le parc", a déclaré Stephanie Salinas Garcia, du Département en charge des parcs et de la faune du Texas.

Leur découverte a ravi les employés de ce parc, situé près de la ville de Dallas et nommé "Dinosaur Valley" en raison de la présence de nombreuses traces de dinosaures dans son enceinte.



Il pourrait s'agir de l'une des plus longues suites de traces de pas de dinosaures au monde, selon la légende de ces impressionnantes images publiées par le parc sur les réseaux sociaux. On y voit des bénévoles aider à les nettoyer afin de mieux les distinguer.





"La plupart des traces qui ont récemment été découvertes à différents endroits de la rivière dans le parc ont été laissées par un Acrocanthosaurus", a précisé Stephanie Salinas Garcia. Adulte, ce théropode pouvait mesurer cinq mètres et peser sept tonnes.

Le Sauroposéidon est l'autre espèce de dinosaures ayant laissé des traces dans le parc, et pouvait avec son long cou mesurer jusqu'à 18 mètres de haut et peser 44 tonnes une fois adulte.

"Les traces de dinosaures dans le parc remontent à 113 millions d'années", a ajouté Stephanie Salinas Garcia. Le parc a ouvert en 1972 afin de protéger ces traces anciennes, selon son site.

Mais les curieux ne pourront pas admirer ces nouveaux pas préhistoriques longtemps, car ils seront bientôt de nouveau recouverts d'eau avec l'arrivée de la pluie.