De médaillé olympique en natation à policier-sauveteur, la nouvelle vie de Jiang Haiqi

Médaillé de bronze aux Jeux olympiques 2012, le nageur chinois Jiang Haiqi sert désormais son pays d'une manière bien différente: il est policier et sauve les personnes tombées à l'eau à Shanghai.

Il frissonne encore lorsqu'il repense à sa troisième place obtenue en relais à Londres aux côtés de son controversé compatriote Sun Yang. Mais depuis deux ans, il a troqué son maillot de bain pour un uniforme bleu.

Âgé de 28 ans, le jeune homme à la carrure impressionnante effectue aujourd'hui des patrouilles en bateau sur la rivière Huangpu qui traverse Shanghai, juste en face des gratte-ciels futuristes et de la célèbre avenue historique du Bund.

Sa principale mission: porter secours aux personnes tombées à l'eau. Il doit également débusquer toute activité illégale, comme le non-respect des règles de pêche.

Avoir participé aux JO et y avoir décroché une médaille aura été "le plus grand honneur possible" pour un sportif, explique à l'AFP Jiang Haiqi.

"Policier, c'est un nouveau défi. Mais je peux utiliser mes compétences en natation pour aider les gens. Quand j'étais petit, je voulais vraiment faire ce métier", souligne-t-il.

"Donc après ma retraite (sportive en 2015, NDLR), j'ai eu cette opportunité d'intégrer la police. J'ai réalisé mon rêve de gosse", explique Jiang Haiqi, dont le physique impressionnant est vite compensé par son grand sourire et sa personnalité affable.

- Défibrillateur -

Jiang Haiqi ne se souvient pas de combien de personnes il a secouru. Mais 30 en moyenne tombent à l'eau chaque année, en général parce qu'elles sont ivres ou ont voulu faire une photo au bord de la rivière.

L'ex-sportif et ses collègues ont par exemple repêché cette année un homme qu'ils ont ranimé avec un défibrillateur.

"On l'a sauvé alors qu'il était sur le point de mourir. C'est un incident qui m'a beaucoup marqué", explique Jiang Haiqi.

Né à Shanghai, il a eu une enfance marquée par les séjours à l'hôpital en raison de bronchites et de pneumonies à répétition. C'est à 5 ans qu'il a été encouragé à commencer la natation, en raison de sa grande taille.

En 2009, encore adolescent, il est sélectionné dans la prestigieuse équipe nationale de Chine. Il décroche ensuite son billet pour le relais 4x200 m nage libre des JO de Londres en 2012.

Troisième relayeur durant la finale, il avait ensuite laissé l'icône nationale Sun Yang terminer la course en troisième position --derrière les Etats-Unis de Michael Phelps et la France de Yannick Agnel--.

- "Un nouveau départ" -

Le controversé Sun Yang a été condamné cette année à huit ans de suspension pour dopage par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Mais la star déchue de la natation chinoise a joué un rôle clé dans le succès de 2012, affirme Jiang Haiqi.

Jadis populaire, l'ex-nageur devenu policier est retombé dans l'anonymat depuis sa retraite sportive. Les personnes qu'il sauve de la noyade ignorent souvent tout de son statut de médaillé olympique.

Mais il s'en moque.

"En tant qu'athlète, ton plus grand rêve, c'est d'aller aux JO. Mais après ta carrière sportive, quand tu commences un nouveau travail, c'est un nouveau départ. Je suis fier d'avoir mené ces deux vies", philosophe-t-il.

"Avant, le plus important c'était d'être le plus rapide dans la piscine et d'arriver premier. Mais aujourd'hui, le plus important c'est de sauver des vies."