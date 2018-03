De "Sex and the City" à gouverneure de New York: Cynthia Nixon y croit

Cynthia Nixon a annoncé lundi qu'elle se présentait contre Andrew Cuomo pour conquérir le poste de gouverneur de New YorkANGELA WEISS

La rumeur courait depuis 10 jours, elle a été confirmée lundi: l'actrice Cynthia Nixon, une héroïne de la série "Sex and the City", a décidé de défier le puissant gouverneur démocrate de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, qui espère être réélu en novembre.

Cynthia Nixon, 51 ans, qui s'est fait connaître en jouant une avocate, Miranda Hobbes, dans cette série culte, a déclaré officiellement sa candidature aux primaires démocrates de septembre prochain sur son compte Twitter lundi, en postant une vidéo de deux minutes, où on la voit dans le train, dans la rue ou chez elle, avec sa femme Christine Marinoni, qu'elle a épousée en 2012.

Nixon, qui a trois enfants --dont deux d'un précédent mariage avec un homme-- et a remporté deux Tony, les récompenses du théâtre à Broadway, est aujourd'hui très engagée pour la cause de l'éducation publique.

Sa compagne travaillait jusqu'à la semaine dernière pour le maire démocrate de New York Bill de Blasio, grand rival de Cuomo.

"J'aime New York, mais nos responsables nous ont laissé tomber, nous sommes maintenant l'Etat le plus inégalitaire du pays", déclare Nixon dans cette vidéo, citant le fossé grandissant entre les riches et les pauvres ou le besoin d'améliorer le métro new-yorkais.

"Je n'en peux plus des politiques plus préoccupés par les titres des journaux et par leur pouvoir que par notre sort", a ajouté l'actrice.

Les rumeurs allaient bon train sur une candidature de Nixon depuis début mars, après qu'elle a rencontré des stratèges démocrates.

Andrew Cuomo, 60 ans, est depuis 2011 gouverneur de l'Etat de New York, un bastion démocrate.

Il est le fils d'un autre puissant gouverneur, Mario Cuomo, dont le nom figura longtemps parmi les candidats potentiels à la Maison Blanche.