Deborah perdue dans le bush australien sauvée par un "SOS" écrit dans la terre

Une Australienne perdue depuis trois jours dans le bush a été retrouvée mercredi grâce à un "SOS" écrit en grattant le sol, repéré par un homme qui surveillait sa propriété à distance via une caméra vidéo.

Deborah Pilgrim avait disparu dimanche alors qu'elle campait avec des amis à une centaine de kilomètres d'Adelaïde, la capitale de l'Australie Méridionale. Elle avait quitté le camping à pied et s'était égarée. Des dizaines de policiers et de membres des services d'urgence, ainsi qu'un hélicoptère, ont, pendant trois jours, effectué en vain des recherches dans cette région isolée. Mardi soir, un homme qui surveillait via une caméra de vidéo-surveillance sa propriété située près de la zone de recherche, a remarqué un SOS gravé dans le sol sur un chemin de terre situé près de sa maison. Il a aussitôt alerté la police qui a retrouvé vers minuit la quinquagénaire sur une propriété voisine où elle avait trouvé de l'eau. "J'étais submergée par l'émotion", a raconté mercredi épuisée la campeuse à la chaîne de télévision Nine News. "Je crois que je me suis effondrée", a-t-elle ajouté, en évoquant le moment où les sauveteurs sont arrivés. Neil Marriot, dont les caméras de vidéo-surveillance ont repéré l'appel au secours de Deborah Pilgrim, a expliqué avoir récemment installé ce système à la suite d'effractions dans sa propriété. "Je suis si heureux qu'elle ait pu trouver de l'eau parce que je craignais le pire pour elle", a-t-il déclaré à la chaîne nationale ABC.