Début d'un pèlerinage historique de sikhs indiens au Pakistan

(Belga) Des centaines de sikhs indiens ont commencé samedi à franchir la frontière indo-pakistanaise via un corridor conçu spécialement à cet effet pour se rendre dans un des lieux les plus saints de leur religion au Pakistan, selon des images retransmises par la chaîne d'Etat PTV.

L'ouverture d'un corridor spécialement conçu à l'intention des pèlerins sikhs, réclamée de longue date par New Delhi, va permettre à des milliers d'entre eux de participer sans visa aux célébrations du 550e anniversaire du fondateur de la religion, Gourou Nanak, dans les prochains jours. Son mausolée se trouve dans la petite ville pakistanaise de Kartarpur, à 4 km de la frontière. Le portail blanc situé à la frontière entre les deux pays s'est ouvert peu avant 14H00 (10h00 HB). Une foule l'a franchi, pour aller prendre un bus l'emmenant à destination. Parmi les premières personnes à passer figurait l'ancien Premier ministre indien Manmohan Singh qui a salué un "grand moment". "J'espère que les relations entre le Pakistan et l'Inde vont s'améliorer après l'ouverture de Kartarpur", a-t-il déclaré à PTV. Kartarpur est un des lieux les plus sacrés au monde pour les fidèles sikhs, dont le nombre est estimé à quelque 30 millions dans le monde, dont plusieurs millions en Inde et environ 20.000 au Pakistan. Le site n'était jusqu'ici que très difficilement accessible aux sikhs indiens, soumis comme la plupart de leurs compatriotes à des restrictions de visa en raison des tensions géopolitiques qui opposent les deux pays depuis leur indépendance de la couronne britannique en 1947. Le Premier ministre actuel, Narendra Modi, a salué samedi l'ouverture du corridor, lors d'un discours dans la ville frontalière de Dera Baba Nanak. "Je voudrais remercier le Premier ministre du Pakistan Imran Khan pour son respect des sentiments de l'Inde. Je le remercie pour sa coopération (...) L'ouverture du corridor de Kartarpur Sahib avant le 550e anniversaire de Gourou Nanak nous a comblés de joie", a expliqué Modi. Le projet de corridor sikh vers Kartarpur est longtemps demeuré gelé. Un accord indo-pakistanais pour la création du corridor a malgré tout vu le jour fin octobre après plusieurs mois de discussions parfois houleuses. Au moins 700 pèlerins devraient emprunter le corridor samedi, suivis de nombreux autres dans les jours suivants. Le site de Katarpur, réaménagé et doté d'un point de contrôle pour l'immigration, pourra accueillir quelque 5.000 pèlerins chaque jour. (Belga)