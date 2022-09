Début du procès pour diffamation de Murdoch contre un site d'information australien

Rupert et Lachlan Murdochà la conférence Allen & Company de Sun Valley, Idaho, le 13 juillet 2017Drew Angerer

Le patron de Fox News, Lachlan Murdoch, a entamé vendredi devant un tribunal de Sydney son procès contre le petit site d'informations australien Crikey, l'accusant de diffamation pour un article sur l'assaut du Capitole à Washington en janvier 2021.

Le fils aîné du magnat de la presse Rupert Murdoch a engagé des poursuites en août à la suite de la publication d'un article le 29 juin, largement axé sur le rôle de l'ancien président américain Donald Trump dans l'assaut du Capitole.

Il ne nommait pas spécifiquement Lachlan Murdoch, mais faisait référence aux "Murdoch et à leur ribambelle de commentateurs vermineux de Fox News".

Ses avocats ont affirmé que leur client avait été diffamé plus d'une douzaine de fois par l'article, et demandent des dommages et intérêts.

Crikey a publié en août une lettre ouverte sous forme de publicité dans le New York Times invitant le patron de Fox News à intenter un procès, pour poser "cette importante question de la liberté du journalisme d'intérêt public dans une salle d'audience".

Lachlan Murdoch, directeur général de l'empire médiatique Fox Corporation, qui possède Fox News, et coprésident du groupe News Corp, a porté plainte le lendemain.

L'affaire connaît un grand retentissement en Australie où la famille Murdoch demeure un acteur majeur des médias locaux nonobstant son rayonnement mondial.

La défense de Crikey, déposée auprès du tribunal fédéral, nie avoir diffamé Murdoch et indique qu'elle s'appuiera sur deux nouvelles défenses créées par de récentes réformes de la loi australienne sur la diffamation, qui offre notoirement peu de protection aux médias.

Crikey a présenté le combat juridique comme une bataille de David contre Goliath, lançant une campagne GoFundMe pour soutenir sa défense.

Dans une déclaration publiée jeudi, le directeur général de Crikey, Will Hayward, a déclaré qu'"une question d'importance publique fondamentale est en jeu, et c'est pourquoi nous nous défendons contre les poursuites engagées contre notre société et nos journalistes".

Il a ajouté: "Nous pensons qu'il est important, dans une société ouverte et qui fonctionne bien, que les riches et les puissants puissent être critiqués".

Lachlan Murdoch est resté silencieux depuis le lancement de l'affaire, mais sa plainte accuse Crikey d'utiliser la saga juridique pour augmenter ses abonnements.